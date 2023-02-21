Сегодня Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному Собранию

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Сегодня ровно в полдень президент РФ Владимир Путин выступит с Посланием к Федеральному Собранию. Это будет первое обращение главы государства к парламенту после начала специальной военной операции. Теме СВО будет уделено особое внимание в выступлении президента.

Оглашение Послания состоится в Гостином Дворе. Накануне там проходили последние приготовления: устанавливались декорации, налаживалась работа больших мультимедийных экранов, на которых будет транслироваться все, что происходит на сцене. Как сообщали Вести.Ru, число мест в зрительном зале было решено увеличить практически на 500, в итоге там разместятся 1500 человек. Отвечая на вопрос "Российской газеты" о составе приглашенных, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что это традиционные гости - депутаты и сенаторы. "И будут там участники СВО - особенная характеристика этого года, ну и много других представителей", - добавил представитель Кремля.

В президентском Послании традиционно подводятся итоги и обозначаются стратегические ориентиры, пишет РГ.

В президентском Послании традиционно подводятся итоги и обозначаются стратегические ориентиры. Как заявили в Кремле, ожидается, что Владимир Путин уделит особое внимание темам, связанным с СВО. "Вся наша жизнь - она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей", - заявлял Песков в программе "Москва. Кремль. Путин". Кроме того, глава государства сделает акцент на ситуации в экономике и социальной сфере. Представитель Кремля подчеркивал, что Послание - это всегда громкая новость и одно из важнейших мероприятий в президентской повестке в течение года. "Все ожидают Послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся", - заявил Песков.