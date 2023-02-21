Я нашел ошибку
Главные новости:
Домашнюю кондитерскую по соцконтракту открыла многодетная семья из Ставропольского района
Домашнюю кондитерскую по соцконтракту открыла многодетная семья из Ставропольского района
Самарцев приглашают принять участие в новом, уже третьем благотворительном походе с собаками породы хаски
Самарцев приглашают принять участие в новом, уже третьем благотворительном походе с собаками породы хаски
Тольяттинка Убрала мусор и избавилась от насекомых после вмешательства судебных приставов
Тольяттинка Убрала мусор и избавилась от насекомых после вмешательства судебных приставов
Пенсионерку ограбили в собственной квартире в Тольятти
Пенсионерку ограбили в собственной квартире в Тольятти
Банк России ужесточит регулирование ипотеки с 1 мая
Банк России ужесточит регулирование ипотеки с 1 мая
7 из 10 самарцев лучше работают в хорошем настроении
7 из 10 самарцев лучше работают в хорошем настроении
Евросоюз продлил санкции против России до конца февраля 2024 года
Сегодня Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному Собранию
Сегодня Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному Собранию
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.72
EUR 79.13
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Игроки «Крыльев Советов» Писарский, Гарре и Рассказов встретятся с болельщиками
Военнослужащие из Тольятти стали серебряными призерами чемпионата ЦВО по армейскому рукопашному бою
Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке «Свое родное»
Весь список
  • Персональные данные

Сегодня Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному Собранию

21 февраля 2023 09:35
54
Сегодня Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному Собранию

Сегодня ровно в полдень президент РФ Владимир Путин выступит с Посланием к Федеральному Собранию. Это будет первое обращение главы государства к парламенту после начала специальной военной операции. Теме СВО будет уделено особое внимание в выступлении президента.

Оглашение Послания состоится в Гостином Дворе. Накануне там проходили последние приготовления: устанавливались декорации, налаживалась работа больших мультимедийных экранов, на которых будет транслироваться все, что происходит на сцене. Как сообщали Вести.Ru, число мест в зрительном зале было решено увеличить практически на 500, в итоге там разместятся 1500 человек. Отвечая на вопрос "Российской газеты" о составе приглашенных, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что это традиционные гости - депутаты и сенаторы. "И будут там участники СВО - особенная характеристика этого года, ну и много других представителей", - добавил представитель Кремля.

В президентском Послании традиционно подводятся итоги и обозначаются стратегические ориентиры, пишет РГ.

В президентском Послании традиционно подводятся итоги и обозначаются стратегические ориентиры. Как заявили в Кремле, ожидается, что Владимир Путин уделит особое внимание темам, связанным с СВО. "Вся наша жизнь - она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей", - заявлял Песков в программе "Москва. Кремль. Путин". Кроме того, глава государства сделает акцент на ситуации в экономике и социальной сфере. Представитель Кремля подчеркивал, что Послание - это всегда громкая новость и одно из важнейших мероприятий в президентской повестке в течение года. "Все ожидают Послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся", - заявил Песков.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стороны обсудили развитие региона и реализацию ряда ключевых проектов на его территории.
20 февраля 2023  19:04
Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
350
Глава региона подчеркнул, что по всем предложениям региона Министерством были даны конкретные поручения.
20 февраля 2023  17:36
Расчистка рек, берегоукрепление и ликвидация объектов накопленного вреда: Дмитрий Азаров встретился с Главой Минприроды РФ
353
Губернатор Дмитрий Азаров находится с рабочей командировкой в Москве.
20 февраля 2023  14:48
Третья очередь ОЭЗ «Тольятти» и создание кластера беспилотной авиации: Дмитрий Азаров провел встречу с главой Минэконома РФ Максимом Решетниковым
1377
В Самаре стартуют обсуждения дизайн-проектов общественных территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году
20 февраля 2023  10:38
В Самаре стартуют обсуждения дизайн-проектов общественных территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году
704
В Самаре изменят движение 6 трамвайных маршрутов
19 февраля 2023  12:35
В Самаре изменят 6 трамвайных маршрутов
686
Весь список