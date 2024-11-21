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Самозанятых таксистов могут освободить от медосмотров

21 ноября 2024 13:58
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Самозанятых таксистов могут освободить от медосмотров

Депутаты Госдумы подготовили поправки в закон «О организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси», которые предполагают изменение правил прохождения ежедневных медосмотров и проверку технического состояния машины самозанятыми водителями такси. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский, передает корреспондент «Известий» с круглого стола о проблемах индустрии такси и путях их решения.

Согласно поправкам, для самозанятных предполагается ввести «презумпцию ответственности», при которой они будут избавлены от необходимости проходить ежедневный медосмотр и проверку технического состояния автомобилей такси, рассказал парламентарий.

Предполагается, что перед получением заказа от агрегатора таксист-самозанятый должен будет заполнить в электронном виде анкету, в которой он подтвердит, что находится в трезвом виде, не имеет проблем со здоровьем, а автомобиль находится в нормальном техническом состоянии. Если впоследствии произойдет ДТП и окажется, что указанные в этой анкете сведения неверны, это станет являться отягчающим обстоятельством, подчеркнул Лисовский.

«Модель, установления в законе, рассчитана на таксопарки, но не учитывает, что эти правила водители самозанятые просто не могу выполнить. В ряде случаев до пункта техосмотра или медосмотра нужно проехать несколько сотен километров. Введение анкетирования и принципа презумпции ответственности, позволит решить эту проблему», — отметил депутат.

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