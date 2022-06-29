Сайт «Роскосмоса» подвергся DDoS-атаке

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Сайт госкорпорации «Роскосмос» подвергся DDoS-атаке после публикации спутниковых снимков центров принятия решений нескольких стран — членов НАТО, сообщила пресс-служба корпорации. Атака шла из Екатеринбурга.

«После публикации Роскосмосом космических снимков "центров принятия решений" [Североатлантического альянса] сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке. На этот раз, в отличие от марта-апреля, не из-за рубежа, а из родного Екатеринбурга», — рассказали в корпорации (цитата по ТАСС).

Накануне «Роскосмос опубликовал снимки и координаты центров принятия решений в странах — членах альянса в преддверии саммита НАТО в Мадриде. Снимки были сделаны космическим спутником «Ресурс-П», центры находятся в Мадриде, Берлине, Лондоне, Вашингтоне и Брюсселе, пишут Ведомости.