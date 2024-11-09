С января по октябрь 2024 года поставки вина в Россию сократились в 1,5 раза.

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Об этом на Российском винодельческом форуме рассказал начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора, его слова приводит ТАСС.

Импорт вина обрушился до 357,7 тысячи тонн против 532,4 тысячи тонн годом ранее. Главными поставщиками стали Италия (29 процентов отгрузок), Грузия (25 процентов), Испания (10 процентов), Португалия (5 процентов) и Франция (5 процентов).

«Все страны, которые мы относим к недружественным, потеряли. Они потеряли разное количество процентов, но все, по сути, эти проценты, можно сказать, в этой пятерке приобрела Грузия», — объяснил Чмора.

Продажи российского вина за рубеж с начала года выросли на 20 процентов. Преимущественно напитки из РФ поставляли в Китай (48 процентов), Турцию (14 процентов), Абхазию (13 процентов), Латвию (11 процентов) и Израиль (3 процента).

На фоне снижения поставок вина из недружественных стран, пошлины на ввоз которых уже подняли до 25 процентов и рассматривают возможность увеличить до 50, в России растет спрос на отечественные вина. По словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, суммарные объемы выпуска винодельческой продукции до конца года прогнозируются на уровне около 70 миллионов декалитров (дал). Пока отечественные производители успели выпустить 47 миллионов дал подобной алкогольной продукции, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выступая на форуме, владелец «Абрау-Дюрсо» Борис Титов предложил отменить ограничения по времени продажи для вина, произведенного в России. По его словам, отечественные напитки не нужно никак ограничивать и, более того, не включать в алкогольную категорию. С такой идеей он обратился к председателю правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрию Киселеву и другим участникам дискусси, пишет Лента.