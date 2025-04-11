с 2026 года семьи смогут получить налоговую выплату по одному заявлению

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Семьи с двумя и более детьми с 2026 года смогут получать налоговую выплату по одному электронному заявлению. Соответствующий порядок назначения такой выплаты подготовил Минтруд России, рассказал глава министерства Антон Котяков.

Семейная налоговая выплата в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ появится в РФ в следующем году. На ее получение смогут рассчитывать родители с двумя и более детьми, если среднедушевой доход в семье меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует критериям, а у потенциальных получателей нет долгов по алиментам. Мера поддержки будет доступна семьям с детьми до 18 лет или до 23 лет, если дети учатся очно.

"В большинстве случаев для получения достаточно будет одного электронного заявления без предоставления дополнительных документов. Все необходимые сведения Социальный фонд по каналам межведомственного взаимодействия получит из информационных систем", – уточнил Котяков. Его слова приводит ТАСС.

Мерой поддержки будут охвачены около 4 миллиона российских семей, в которых воспитываются 11 миллионов детей. Выплату нельзя будет списать за долги.

Как уточнили в министерстве, выплата будет направляться один раз по итогам года. Заявление на выплату за 2025 год можно будет подать в период с 1 июня по 1 октября 2026 года, после завершения периода сбора налоговой отчетности. Форма аналогична заявлению на единое пособие. Подать заявление можно будет через "Госуслуги", а также лично в отделении Соцфонда или МФЦ по месту регистрации или фактического проживания, пишет Смотрим.