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Общий размер материнского капитала в 2025 году составит 912 тыс. рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Повысится и материнский капитал. Его общий размер составит в 2025 году 912 тысяч рублей. Это почти на 80 тыс. больше, чем в (2024 — Ред.) году», — сказал Котяков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином.

Кроме того, он указал, что с 1 февраля на 9,5% будут увеличены размеры более чем у 40 социальных пособий, компенсаций и выплат. Котяков подчеркнул, что соответствующие постановления были внесены в правительство.

Ранее, 5 января, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в России с 1 февраля 2025 года будет увеличена сумма материнского семейного капитала, ее повышение произойдет пропорционально проценту инфляции. Бессараб также выразила надежду, что в наступившем году материнский капитал разрешат тратить на оказание высокотехнологической медицинской помощи, пишут "Известия".