РЖД планирует перенос пассажирских поездов на ВСМ для увеличения грузоперевозок

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Генеральный директор, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров сообщил о планах компании по переносу 50-60% движения пассажирских поездов на высокоскоростную магистраль (ВСМ) для увеличения грузовых перевозок на освободившихся участках. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24", пишет Смотрим.

По его словам, на данный момент грузовые поезда вынуждены следовать по длинному маршруту между Москвой и Санкт-Петербургом, который составляет более тысячи километров. Перенос части пассажирских поездов на ВСМ позволит разгрузить главный ход. Благодаря этому грузовые составы смогут ездить по короткому пути. Разница в расстоянии составит 250 километров.