РЖД планирует перенос пассажирских поездов на ВСМ для увеличения грузоперевозок

Генеральный директор, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров сообщил о планах компании по переносу 50-60% движения пассажирских поездов на высокоскоростную магистраль (ВСМ) для увеличения грузовых перевозок на освободившихся участках. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24", пишет Смотрим.
По его словам, на данный момент грузовые поезда вынуждены следовать по длинному маршруту между Москвой и Санкт-Петербургом, который составляет более тысячи километров. Перенос части пассажирских поездов на ВСМ позволит разгрузить главный ход. Благодаря этому грузовые составы смогут ездить по короткому пути. Разница в расстоянии составит 250 километров.
"Мы предполагаем, что 50-60% пассажирского движения дальнего следования могло бы перейти на поезда ВСМ. То есть у нас высвободилась бы инфраструктура для грузового движения дополнительная. Если мы перенесем пассажирское движение на ВСМ, мы больше сможем перевозить грузов, и каждая услуга будет более высокого качества. Соответственно, когда будет выделено пассажирское движение на ВСМ, мы сократим путь на 250 километров", – сказал Белозеров.