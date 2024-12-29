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Россиянам перечислили законы, вступающие в силу в январе

29 декабря 2024 13:40
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Россиянам перечислили законы, вступающие в силу в январе

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 22 440 рублей, а также возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

"С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда: он составит 22 440 рублей. Благодаря этому увеличится зарплата 4,2 млн работников — в основном бюджетной сферы, а также повысится размер ряда социальных пособий и выплат", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что также возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам. По его словам, это решение было принято президентом России Владимиром Путиным в непростое время. Председатель Госдумы подчеркнул, что несмотря на вызовы, необходимые средства на эти цели в бюджете страны найдены, сообщает РИА Новости.

"Вступают в силу нормы по совершенствованию миграционного законодательства. Среди них законы: о борьбе с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов; о сокращении срока временного пребывания иностранных граждан в России; об ограничении числа сим-карт, которые они смогут регистрировать на своё имя. За 2024 год по инициативе депутатов принято 14 законов, направленных на борьбу с незаконной миграцией", - рассказал Володин.

Также с 1 января ужесточается ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. По словам председателя Госдумы, за неоднократное нарушение действующих ограничений будет грозить уголовная ответственность. Он считает, что торговцы вейпами не должны наживаться на здоровье детей.

"Супруги погибших от боевых травм военнослужащих, а также приравненных к ним лиц, если они имеют право на пенсию по потере кормильца и воспитывают детей до 23 лет, смогут получать эту пенсию вне зависимости от того, работают они или нет", - сообщается в Telegram-канале Володина.

Кроме того, подчеркивается, что с 1 января вступает закон, который упрощает получение единого пособия на детей. Семьям, уже получающим единое пособие, не придется повторно проходить оценку нуждаемости при рождении следующего ребенка. Выплату назначат в том же размере и на тот же период, что и на предыдущего ребенка, а заявления для ее назначения не потребуется.

"Обеспечивается равный доступ к отдыху и оздоровлению детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Для этого регионы должны будут ежегодно устанавливать квоту для таких детей в летних лагерях. Закон направлен на то, чтобы дети с инвалидностью больше не сталкивались с ситуацией, когда им отказывают в летнем отдыхе", - говорится в публикации.

Отмечается, что также вступает в силу закон, согласно которому налоговый вычет увеличивается в два раза на второго и последующих детей. Размер дохода, до достижения которого предоставляются вычеты на детей, увеличен до 450 тысяч рублей. Кроме того, появится новый вычет в размере 18 тысяч рублей в год за сдачу нормативов ГТО.

Теги: Акценты

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