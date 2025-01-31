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Россиян предупредили о подорожании кредитов

31 января 2025 10:59
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Россиян предупредили о подорожании кредитов

В первом квартале 2025 года ставки по кредитам в России ждет заметный прирост. Об этом предупредил директор Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин, его цитирует газета «Известия».

По словам эксперта, важную роль в подорожании кредитов играет отмена Центробанком ограничения на полную стоимость кредита (ПСК) — мера будет действовать с 1 января по 31 марта. Этот шаг регулятора банки используют, чтобы компенсировать доходность по кредитам.

В 2024 году банки сильно подняли ставки по вкладам на фоне увеличения ключевой ставки, но стоимость кредитов не росла соразмерно из-за установленной при низкой ключевой ПСК. Разрыв в стоимости вкладов и займов значительно вырос, и сейчас кредитные организации могут возместить эти потери.

«Можно предположить, что рост ставок по потребкредитам в настоящее время менее зависим от движений ключевой, то есть как минимум по итогам текущего квартала он будет наблюдаться даже в случае смягчения ДКП», — пояснил Полухин.

По мнению управляющего партнера Экспертной группы Veta Ильи Жарского, банки могут заложить в стоимость кредитов риск неплатежей со стороны клиентов, оформивших займы под высокий процент в 2024 году. Также на цены могут повлиять геополитическая напряженность и возможные новые санкционные ограничения, что отражается в процентной политике банков.

По данным маркетплейса «Финуслуги» (сервис Мосбиржи), 2024 году средняя одобренная ставка по кредитам наличными физлицам выросла с 14,9 до 22,4 процента.

В конце 2024 года средняя ПСК в крупнейших банках России превысила 34 процента. За два месяца ПСК она выросла на 1,4 процентного пункта. При этом минимальная стоимость кредитов достигла в среднем 28,8 процента (плюс три процентных пункта за два месяца). Как отмечают эксперты, тенденция говорит об ожидании банками нового повышения ключевой ставки, пишет Лента.

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