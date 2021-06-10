Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами

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Россия с сегодняшнего дня официально возобновляет авиасообщение с восемью странами, ранее прерванное из-за пандемии коронавируса.

При желании российские перевозчики могут открыть прямые регулярные рейсы в Хорватию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий и Марокко. Решение принял оперштаб с учетом эпидобстановки в этих государствах. Также возможно чартерное авиасообщение с Албанией, передаёт ТАСС.

Пока ни одна российская авиакомпания не заявила об открытии регулярных прямых рейсов по новым направлениям. Кроме того, с 10 июня количество рейсов между Москвой и Белоруссией увеличивается с пяти до 10 в неделю. Чаще станут летать самолеты в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию.

Между тем власти Индонезии могут уже в августе открыть для россиян популярный у туристов курортный остров Бали, заявил министр торговли Мухаммад Лутфи.

Горная часть острова Убуда станет первым районом, отвечающим всем стандартам ВОЗ для туризма. Доступ разрешат путешественникам, у которых есть прививка от COVID-19. Иностранцы смогут вакцинироваться либо у себя в стране, либо на Бали.