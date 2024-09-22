Россия вошла в топ-30 стран с самым дешевым вином

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Россия вошла в первую тридцатку стран мира с самым дешевым вином — бутылка этого алкогольного напитка обойдется в среднем в 595 рублей или 6,42 доллара, подсчитало РИА Новости по открытым данным.

Страной с самым доступным по цене алкоголем стал Бутан — в этом королевстве Южной Азии за бутылку придется выложить всего 3,58 доллара. На втором месте оказалась Аргентина (4 доллара), а третью строчку заняла Украина (4,34 доллара).

В верхней части рейтинга ожидаемо расположились винодельческие края: на шестом месте — ЮАР (4,6 доллара), на девятом — Португалия (5,02 доллара), на одиннадцатом — Молдавия (5,15 доллара). Чуть ниже, на двенадцатой строчке, оказались Чили (5,37 доллара), а Испания с ценой в 5,57 доллара заняла 17-е место.