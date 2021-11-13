Россия может стать лидером "лунной гонки"

118

Запуск в 2022 году межпланетной станции Луна-25 позволит России вырваться вперед в "лунной гонке", заявил на совете РАН по космосу заведующий лабораторией ИКИ РАН Максим Литвак.

"Если эта миссия (Луна-25) будет реализована, то мы здесь сможем вырваться вперед не только китайцев, но и других претендентов этой лунной гонки", - считает Литвак. "В ближайшие несколько лет таких китайских аналогов (аппарату Луна-25) пока нет", уточняет он.

"Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Главная задача миссии "Луна-25" - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны. Старт "Луны-25" намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Примерно через 10 суток после запуска станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны: основной район расположен севернее кратера Богуславский, а резервный — юго-западнее кратера Манцини, сообщает РИА Новости.