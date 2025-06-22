Российским студентам будут помогать искать работу

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Компания «Авито» и АНО «Национальные приоритеты» подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме-2025. Стороны договорились совместно развивать кадровый потенциал страны и поддерживать национальные проекты «Кадры», «Молодежь и дети». Об этом сообщили представители компаний по итогам мероприятия.

«В партнерстве с АНО „Национальные приоритеты“ мы объединим наши ресурсы и экспертизу для поддержки важнейших государственных инициатив. Совместно мы будем активно работать над развитием человеческого капитала — ключевого фактора экономического роста», — прокомментировал Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито». По его словам, платформа обладает возможностями для соединения спроса и предложения на рынке труда, что поможет молодым специалистам найти свой профессиональный путь.

Согласно данным «Авито Работы», в первом квартале 2025 года число вакансий для студентов увеличилось на 46%, а средние зарплаты для кандидатов достигли 57 425 рублей в месяц. В Дальневосточном федеральном округе весной 2025 года количество предложений выросло на 21%, а средняя зарплата составила 76 105 рублей в месяц.

Партнеры также планируют совместно работать над популяризацией рабочих профессий и разработкой аналитических инструментов для мониторинга рынка труда. Особое внимание будет уделено развитию Дальнего Востока: компании намерены информировать о вакансиях и мерах поддержки в регионе, а также о программах переподготовки и условиях переезда, пишет Ура.ру.

«Бизнес все более активно включается в реализацию национальных задач, и очень приятно, что такая большая цифровая площадка, как Авито, заинтересована в повышении привлекательности регионов России, в продвижении кадровых возможностей, в том числе на Дальнем Востоке и в Арктике, и готова подключать свои эффективные инструменты для повышения престижа рабочих профессий», — отметила София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».