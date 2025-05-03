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"Россети": ущерб от майской непогоды в Москве сравним с ледяным дождем 2011 года

3 мая 2025 13:32
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"Россети": ущерб от майской непогоды в Москве сравним с ледяным дождем 2011 года

В результате майской непогоды в Московской области, как и в 2011 году, когда прошел ледяной дождь, был нанесен значительный ущерб электросетям. Об этом заявил генеральный директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор.

По его словам, последствия аварии на электросетях после майского снегопада можно сравнить с ущербом, нанесенным ледяным дождем в 2011 году. В некоторых случаях специалистам приходится не восстанавливать линии, а строить их заново. Сложность также заключается в труднодоступности участков.

"Работаем в круглосуточном режиме. Дополнительно мобилизуем еще группы компании "Россети", ожидаем их прибытия 3 мая", – сказал Пятигор.

Гендиректор ПАО "Россети Московский регион" отметил, что для ликвидации последствий аварии привлекаются также силы подрядных организаций. Он добавил, что из-за природного явления пришлось скорректировать планы. Однако энергетики мобилизовались и стараются как можно скорее восстановить электроснабжение для жителей, пишет Смотрим.

Для обеспечения электроснабжения социально значимых объектов в местах проведения работ было задействовано более 100 автономных источников питания.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Московской области, в устранении последствий аварии на электросетях задействовано около 230 бригад, 700 специалистов и 265 единиц техники.

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