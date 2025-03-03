Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении лихорадкой денге на Бали

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Роспотребнадзор взял на контроль информацию о заражении российских туристов на Бали лихорадкой денге. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль опубликованные в СМИ сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали», — говорится в заявлении.

Там отметили, что в целях недопущения завоза вируса Роспотребнадзор мониторит эпидемиологическую ситуацию по инфекционным заболеваниям в странах мира.

Кроме того, в пунктах пропуска через государственную границу работает автоматизированная информационная система (АИС) «Периметр», позволяющая анализировать эпидемические риски, а также выявлять граждан с признаками заболеваний, пишут "Известия".

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, не передающееся от человека к человеку. Заразиться можно от инфицированных комаров, обитающих в основном в тропическом и субтропическом климате.