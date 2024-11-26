Роспотребнадзор хочет добиться права для зрителей приходить в кинотеатры со своей едой

Вопросом питания зрителей озаботились после инцидента в Калининграде – мужчину не пустили на сеанс со своими продуктами, контролеры потребовали сдать еду в камеру хранения, а когда тот отказался, вызвали охрану, пишет Смотрим.

Председатель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов в прямом эфире радиоканала "Слушаем!" на "Радио России" дал комментарий:

"Если мы говорим о каких-то правилах пребывания в кинотеатре и употребления в пищу продуктов, то они могут быть установлены, есть постановление правительства, которое допускает установление таких правил.



Если определенные виды пищи запрещены для проноса в зал, потому что они могут причинить ущерб как имуществу кинотеатра, так и другим зрителям, то, конечно, эти правила должны соблюдаться неукоснительно. Но если какие-то виды продуктов реализуются, например, в буфете кинотеатра и допустимы для проноса в зал, то ограничивать потребителя на пронос аналогичных продуктов, приобретенных в другом месте, будет уже некорректно, потому есть статья 16 "О защите прав потребителей", которая запрещает навязывать дополнительные товары в дополнение к приобретаемым услугам.



Если в кинотеатре запрещено употреблять жареную курицу, то ее не должны продавать и в самом буфете, если в буфете продаются чипсы, попкорн и прочее, то потребитель может принести это. Я думаю, примерно такой логики будут придерживаться и суд, и Роспотребнадзор, когда это дело будет разрешаться".