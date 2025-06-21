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Росмолодежь не поддержала идею о повышении возраста молодежи до 40 лет

21 июня 2025 10:18
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Росмолодежь не поддержала идею о повышении возраста молодежи до 40 лет

Росмолодежь считает 35 лет достаточным возрастом для порога молодых людей, организация не поддерживает повышение показателя до 40 лет. Об этом заявил «РИА Новости» руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.

Господин Гуров объяснил, что в России достаточно много людей в возрасте 18–35 лет. Он рассказал, что программа нацпроекта «Молодежь и дети», нацеленная на развитие и самореализацию молодых людей, сейчас рассчитана на 37 млн россиян. По мнению Григория Гурова, помощь гражданам до 40 лет будет «некорректной», поскольку человек должен завести семью и определиться с глобальными личными и профессиональными целями к 35 годам.

Идею повышения возраста молодежи в конце марта поддержал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он говорил, что этот показатель необходимо увеличить до 44 лет, поскольку многие страны уже ввели такой порог. Сейчас молодежью официально считается население в возрасте от 14 до 35 лет, пишет Коммерсантъ. 

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