В заключительном, 30-м туре чемпионата России "Акрон" 17 мая в гостях сыграет против самарских "Крыльев Советов".
"Акрон" проиграл "Ростову" - 1:3
С 12 по 25 мая специалисты частично приостановят подачу горячей воды в 4 районах Самары: Кировском, Октябрьском, Промышленном и Советском.
Список адресов в Самаре, где на 2 недели отключат горячую воду
С 13 мая в Самарском областном художественном музее начнет работу выставка живописи "Луганцы. Двенадцать лет противостояния" (6+) молодого художника Данилы Багринцева.
В СОХМ откроется выставка живописи "Луганцы. Двенадцать лет противостояния"
Температура воздуха 12 мая в Самаре ночью +10, +12°С, днем +21, +23°С.
12 мая в регионе местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +24°С
253 тысячи саженцев пополнили «Сад памяти» в Самарской области
В России летом введут ГОСТы на туалетную бумагу и медовуху
Вена готовится к «Евровидению» в условиях возможных терактов
Средняя пенсия в РФ в апреле 2026 года составила почти 25,4 тыс. рублей
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Роскачество предупредило об опасности напитков со льдом летом

Популярные летние напитки со льдом могут оказаться опасными для здоровья, если при приготовлении нарушались санитарные нормы. Об этом рассказала ТАСС директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

По словам эксперта, опасность возникает в случаях, когда лед делают из некипяченой водопроводной воды, используют грязные формы или не соблюдают гигиену рук. В такой ситуации в напиток могут попасть возбудители кишечных инфекций.

Спеценко также отметила, что риск повышается при плохой санитарной обработке ледогенераторов. Если оборудование редко чистят, вероятность распространения кишечных заболеваний возрастает.

Эксперт пояснила, что низкая температура лишь замедляет размножение большинства бактерий, но не уничтожает их полностью. Дополнительную угрозу представляет перекрестное загрязнение. Например, в домашних морозилках лед нередко хранится рядом с сырым мясом, рыбой или курицей, а сок от размороженных продуктов может попасть на кубики льда.

По словам Спеценко, безопасный лед нужно делать только из бутилированной или предварительно кипяченой воды. Хранить его следует в герметичном контейнере отдельно от сырых продуктов.

Эксперт также посоветовала обращать внимание на внешний вид льда в кафе и ресторанах. Мутные кубики с белыми вкраплениями, посторонним запахом или неоднородной структурой могут свидетельствовать о нарушении санитарных норм. Прозрачный лед без примесей, как правило, делают из фильтрованной воды в регулярно очищаемом ледогенераторе.

«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
В период с 11 по 15 мая 2026 местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
Сегодня, 9 мая, в Самарской области проходят торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
Ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации стали главными гостями Парада Победы в Самаре
