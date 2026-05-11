Роскачество предупредило об опасности напитков со льдом летом

Популярные летние напитки со льдом могут оказаться опасными для здоровья, если при приготовлении нарушались санитарные нормы. Об этом рассказала ТАСС директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

По словам эксперта, опасность возникает в случаях, когда лед делают из некипяченой водопроводной воды, используют грязные формы или не соблюдают гигиену рук. В такой ситуации в напиток могут попасть возбудители кишечных инфекций.

Спеценко также отметила, что риск повышается при плохой санитарной обработке ледогенераторов. Если оборудование редко чистят, вероятность распространения кишечных заболеваний возрастает.

Эксперт пояснила, что низкая температура лишь замедляет размножение большинства бактерий, но не уничтожает их полностью. Дополнительную угрозу представляет перекрестное загрязнение. Например, в домашних морозилках лед нередко хранится рядом с сырым мясом, рыбой или курицей, а сок от размороженных продуктов может попасть на кубики льда.

По словам Спеценко, безопасный лед нужно делать только из бутилированной или предварительно кипяченой воды. Хранить его следует в герметичном контейнере отдельно от сырых продуктов.

Эксперт также посоветовала обращать внимание на внешний вид льда в кафе и ресторанах. Мутные кубики с белыми вкраплениями, посторонним запахом или неоднородной структурой могут свидетельствовать о нарушении санитарных норм. Прозрачный лед без примесей, как правило, делают из фильтрованной воды в регулярно очищаемом ледогенераторе.