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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 4 октября

26 сентября 2022 10:48
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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 4 октября

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 октября, сообщили в понедельник, 26 сентября, в Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 4 октября 2022 года 03:45 по московскому времени.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям по-прежнему рекомендовано использовать альтернативные маршруты, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Отмечается, что остальные российские аэропорты работают штатно.

Режим ограничения авиасообщения на юге и в центре страны действует с 24 февраля, пишут "Известия".

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