Реестр, где можно проверить мигрантов, появился в открытом доступе на сайте МВД

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На сайте МВД России появилась интерактивная форма для получения сведений из заработавшего в соответствии с новыми требования миграционного законодательства реестра контролируемых лиц.

Реестр содержит информацию об иностранных гражданах, которая включается туда без их формального уведомления — оно считается полученным с момента публикации данных на сайте. Для поиска в базе данных необходимо указать фамилию, имя, отчество (если имеется), дату рождения, а также серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность. На сайте опубликована инструкция по работе с реестром.

5 февраля в России вступил в силу новый миграционный режим, предусматривающий высылку нелегально пребывающих на территории страны иностранцев. Эти меры были введены в рамках изменений в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", принятых в августе 2024 года.

Попавшие в реестр иностранцы столкнутся с различными ограничениями. Среди них запрет на смену места жительства или пребывания без разрешения органов внутренних дел, запрет на выезд за пределы региона проживания, управление транспортными средствами, приобретение имущества, регистрация недвижимости, открытие банковских вкладов и проведение иных банковских операций, пишет Смотрим.