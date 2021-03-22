Путин: Восстановление России как единого государства – главная веха за 20 лет

118

А присоединение Крыма – результатом укрепления государства изнутри.

"Главное, что было сделано – восстановление социальной сферы и доходов, благополучия", – сказал президент в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия". По словам Путина, возвращение Крыма и Севастополя – это без преувеличения очень яркое историческое событие, которое свидетельствует об укреплении государства изнутри.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором почти 97 процентов избирателей Крыма и 96 процентов жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России, передает Радио Маяк.