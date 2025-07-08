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Путин уточнил порядок службы в армии

8 июля 2025 10:18
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Путин уточнил порядок службы в армии

Президент РФ Владимир Путин своим указом уточнил порядок прохождения военной службы в России. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Документом уточнено, что иностранные граждане смогут служить не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Кроме того, теперь с гражданином, проходившим военную службу по контракту, являющимся высококвалифицированным специалистом и достигшим предельного возраста пребывания на военной службе, может быть заключен новый контракт о прохождении военной службы. Речь идет о контрактах в Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности и органах государственной охраны.

Накануне президент подписал закон, согласно которому лицам без российского гражданства разрешили служить по контракту в Вооруженных силах РФ. Контракты о прохождении военной службы с лицами без гражданства и иностранными гражданами будут заключаться до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени, пишет ТАСС.

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