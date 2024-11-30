Путин ратифицировал соглашение о признании цифровых подписей в РФ и Белоруссии

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Президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение о взаимном признании электронных подписей между Россией и Белоруссией.

Документ опубликован на портале официальных правовых актов, пишет Смотрим.

Закон ратифицирует подписанное в Москве 15 апреля 2024 года​​​ о порядке признания электронной подписи в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии. Мера вступает в силу со дня официального опубликования.

2 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко, со своей стороны, подписал закон о ратификации данного соглашения.

В соглашении указывается, что участниками электронного обмена считаются государственные органы, государственные организации, нотариусы, адвокаты, суды, юридические лица, ИП и физлица.

Пресс-служба белорусского лидера отмечала, что под действие документа не будут подпадать случаи, когда оба участника трансграничного электронного взаимодействия являются государственными органами.

Первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Павел Ткач в беседе с "Известиями" отмечал, что одним из главных преимуществ соглашение станет возможность увеличения числа совместных предприятий благодаря сокращению объема бюрократии.