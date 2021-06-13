Путин рассказал об ожиданиях от встречи с Байденом

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Москва и Вашингтон стараются снизить негативную риторику, но обольщаться на этот счет не стоит.

Такое заявление 13 июня сделал президент России Владимир Путин, говоря об ожиданиях от встречи с американским коллегой Джо Байденом, пишут "Известия".

«В преддверии встреч на высшем уровне всегда стараются обе стороны снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. Здесь нет ничего особенного. Я бы не обольщался ничем», — сказал российский лидер ведущему программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

По словам главы государства, это профессиональный подход и Россия поступает также со своей стороны.

Как добавил Путин, у экономик России и США есть взаимная заинтересованность. «Многие компании американские хотят работать у нас. Их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике?» — задался он вопросом.

Если в результате встречи будут созданы механизмы работы, то это будет хорошо, подчеркнул он.

Целью саммита России и США Путин назвал восстановление личных контактов, отношений, налаживание диалога и создание сотрудничества по представляющим взаимные интересы направлениям. Он напомнил, что в Вашингтоне говорят об этом же.

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве и станет первой личной встречей лидеров с момента вступления американца в должность президента США. Для российского президента поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.