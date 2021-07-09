Подробности разговора Путина с Байденом

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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом высказал соболезнования в связи с обрушением жилого дома во Флориде, которое привело к многочисленным жертвам. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров, передает ТАСС.

"Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида), повлекшего многочисленные жертвы", - говорится в сообщении.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших. По состоянию на 9 июля количество погибших увеличилось до 78 человек. Судьба еще 62 человек остается неизвестной.

Взаимодействие по кибербезопасности

Президенты также подчеркнули необходимость конструктивного сотрудничества двух стран в сфере кибербезопасности.

В беседе был продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью, говорится в сообщении.

Президент РФ "в контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России", отметил в разговоре с Байденом, "что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам".

"Вместе с тем с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права", - подчеркивается в сообщении пресс-службы президента РФ.

"Лидерами подчеркнута необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности, продолжения соответствующих контактов", - сообщили в Кремле.

Координации усилий по ситуации в Сирии

В Кремле добавили, что Путин и Байден в ходе разговора дали позитивную оценку координации усилий России и США по сирийской проблематике.

"[В ходе телефонного разговора] затрагивалась также ситуация в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты. С обеих сторон дана позитивная оценка координации усилий России и США по этой проблематике, в том числе в Совете Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Фото: ТАСС