Путин присвоил звание Героя Труда РФ композитору Александре Пахмутовой

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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда члену организации "Союз Московских композиторов", композитору Александре Пахмутовой, которой в воскресенье исполняется 95 лет.

"Присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Пахмутовой Александре Николаевне", – говорится в указе главы государства, размещенном на официальном сайте опубликования правовых актов.

Отмечается, что звание присвоено за многолетнюю творческую работу, особые заслуги в развитии музыкального искусства, а также за общественную деятельность композитора.

9 ноября, в день рождения Александры Пахмутовой, в 21:00 медиаплатформа "Смотрим" покажет концерт "Большая жизнь". Ранее пианист Денис Мацуев заявил, что музыка Пахмутовой будет жить через 100 и 200 лет, пишет Смотрим.