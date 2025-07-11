Путин поручил установить День языков народов России

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Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект об установлении Дня языков народов России до 1 октября 2025 года, распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Подготовить указ об учреждении праздника должны администрация президента вместе с правительством. Ответственными лицами назначили советника главы государства Елену Ямпольскую и вице-премьера Татьяну Голикову.

Путин дал это поручение на заседании совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, которое прошло 5 июня 2025 года.

Отмечать праздник глава государства предложил ежегодно 8 сентября, в день рождения советского поэта Расула Гамзатова пишет РБК.

«Автор легендарных «Журавлей», он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу», — объяснил свое предложение президент.