Я нашел ошибку
Главные новости:
В РФ появится система поощрения такси за перевозку инвалидов
В РФ появится система поощрения такси за перевозку инвалидов
«Крылья Советов» отправились на контрольный матч с «Ахматом»
«Крылья Советов» отправились на контрольный матч с «Ахматом»
Путин поручил установить День языков народов России
Путин поручил установить День языков народов России
В Самарской области с 11 по 14 июля ввели режим "черного неба"
В Самарской области с 11 по 14 июля ввели режим "черного неба"
В Бразилии выразили желание укрепить шахматное сотрудничество с Россией
В Бразилии выразили желание укрепить шахматное сотрудничество с Россией
Джимми Марин – новый игрок «Крыльев Советов»
Джимми Марин – новый игрок «Крыльев Советов»
Сына бывшего самарского губернатора Артякова подозревают в финансовых махинациях
Сына бывшего самарского губернатора Артякова подозревают в финансовых махинациях
 27 июля на лыжероллерной трассе «Чайка» в Самаре состоится мероприятие «Зимой - коньки, летом - ролики»
 27 июля на лыжероллерной трассе «Чайка» в Самаре состоится мероприятие «Зимой - коньки, летом - ролики»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.9
-0.27
EUR 91.5
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский концертный духовой оркестр выступит на городской набережной
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь»
В Самаре в «Заварке» пройдет концерт «Музыкальные витражи»
Весь список
  • Персональные данные

Путин поручил установить День языков народов России

11 июля 2025 22:29
99
Путин поручил установить День языков народов России

Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект об установлении Дня языков народов России до 1 октября 2025 года, распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Подготовить указ об учреждении праздника должны администрация президента вместе с правительством. Ответственными лицами назначили советника главы государства Елену Ямпольскую и вице-премьера Татьяну Голикову.

Путин дал это поручение на заседании совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, которое прошло 5 июня 2025 года.

Отмечать праздник глава государства предложил ежегодно 8 сентября, в день рождения советского поэта Расула Гамзатова пишет РБК.

«Автор легендарных «Журавлей», он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу», — объяснил свое предложение президент.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Международная школа парусного спорта может открыться в Республике Абхазия и Самаре
11 июля 2025  20:05
Международная школа парусного спорта может открыться в Республике Абхазия и Самаре
132
Горячее водоснабжение в связи с плановым ремонтом теплосетей приостановят в ряде домов Самары
11 июля 2025  18:42
Горячее водоснабжение в связи с плановым ремонтом теплосетей приостановят в ряде домов Самары
206
11-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
11 июля 2025  11:37
11-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
242
Движение транспорта временно ограничат на участке ул. Водников в Самаре
10 июля 2025  19:34
Движение транспорта временно ограничат на участке ул. Водников в Самаре
407
В Самаре ужесточен контроль выполнения поручений главы города
10 июля 2025  15:23
В Самаре ужесточен контроль выполнения поручений главы города
597
Весь список