Путин поручил создать раздел "Россия – страна возможностей" на портале госуслуг

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Президент РФ Владимир Путин поручил создать на портале "Госуслуги" раздел "Россия – страна возможностей" о проектах и программах, реализуемых одноименной АНО. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

В нем, в частности, говорится, что правительство и АНО "Россия – страна возможностей" должны заняться созданием на "Госуслугах" раздела, который будет предполагать "размещение материалов проектов и программ, реализуемых автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей", а также регистрацию граждан в качестве участников таких проектов и программ".

Доклад по этому поручению глава государства ждет до 1 декабря 2025 года, пишет Смотрим.