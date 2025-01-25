Путин поручил обеспечить скидки не менее 50% на авиаперелеты для детей до 12 лет

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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить предоставление авиакомпаниями скидки в размере не менее 50% для детей в возрасте от 2 до 12 лет на перелеты внутри страны.

Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей в Российской Федерации.

"Принять меры, обеспечивающие предоставление авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере не менее 50% от стоимости воздушной перевозки на внутренних воздушных линиях и от стоимости воздушной перевозки на международных воздушных линиях, осуществляемой над территорией Российской Федерации", – следует из перечня.

Ответственным за исполнение поручения назначен председатель правительства России Михаил Мишустин. Доклад необходимо предоставить до 1 февраля текущего года, пишет Смотрим.