Путин подписал закон о сохранении банкротами ипотечного жилья

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Российским судам разрешили оставлять банкротам единственное ипотечное жилье. Правоприменителей наделил таким правом новый закон, подписанный президентом Владимиром Путиным.

Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно принятому закону, погашать долг по кредиту с согласия банкрота позволят поручителям и родственникам.

Предоставленные ими на спецсчет должника деньги будут считать беспроцентным займом. Возврата средств третьи лица смогут потребовать не ранее чем через три года после оформления банкротства.

"Исключение сделано для ситуаций, когда иного имущества банкрота недостаточно для погашения задолженности. Суд наделен правом утверждать отдельное мировое соглашение", – говорится в тексте нормативного акта.

Нововведения вступят в силу через 30 дней. Его положения распространят и на новые дела о банкротстве, и на те, которые были инициированы ранее, пишет Смотрим.