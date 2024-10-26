Путин подписал закон о регулировании майнинга

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Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

По новым правилам, правительство сможет запрещать майнинг цифровой валюты в отдельных регионах и определять порядок и причины введения ограничений. В частности, под запретом может оказаться участие в майнинг-пуле, специальном объединении майнеров, которые используют мощности своих устройств для добычи цифровой валюты.

Кабмин также сможет регулировать деятельность операторов, предоставляющих инфраструктуру для майнинга, пишет РБК.

Кроме того, новый закон передает под контроль Федеральной налоговой службы (ФНС) ведение реестра майнеров. Ранее эти полномочия были у Минцифры.

Майнеры смогут добывать цифровую валюту без включения в реестр ФНС при соблюдении лимитов по потреблению электричества. Зарабатывающих криптовалюту обяжут предоставлять в ФНС информацию о полученном заработке в виде цифровой валюты и об адресах-идентификаторах, которые используют для операций с ней. ФНС будет передавать данные о майнерах Росфинмониторингу и ЦБ.

Адреса-идентификаторы будут открываться федеральным органам исполнительной власти, прокуратурой, органами дознания и предварительного следствия. Исключать добытчиков криптовалюты из списка ФНС будет, в частности, за неоднократное нарушение в течение года установленных законодательством требований к майнерам.

Нововведения вступают в силу с 1 ноября.