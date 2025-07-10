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Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД РФ

10 июля 2025 09:21
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Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД РФ

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должностей замглавы МИД РФ и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки.

"Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в тексте указа, размещенного на официальном портале правовой информации.

Другим указом Богданов освобожден от обязанностей специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.

Настоящие указы вступают в силу со дня подписания.

Богданов занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ с июня 2011 года. В октябре 2014 года был назначен специальным представителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки, пишет Интерфакс.

 

 

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