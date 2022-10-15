Путин назвал запуск рабочей ветки "Северного потока — 2" маловероятным

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Одна ветка газопровода "Северный поток 2", видимо, в рабочем состоянии, решение о ее запуске не принимается и вряд ли будет принято, но это уже дело не России, а ее партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотя там одна ветка, как я говорил в Москве, все-таки, видимо, в рабочем состоянии, но и решение не принимается, судя по всему, вряд ли будет принято. Но это уже не наше дело, это дело наших партнеров", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, пишет РИА Новости.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке — 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".