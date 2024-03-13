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Президент России Владимир Путин дал большое интервью Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и агентства РИА Новости.

Отвечая на вопрос о будущем России, Путин назвал ряд приоритетов в развитии страны. По мнению президента, РФ должна укрепить свою безопасность и способность к обороне, а более технологичная экономика должна быть основана на достижениях в науке, ИИ, робототехнике и генетике.

Путин напомнил, что Россия прошла серьёзные испытания и стала достаточно сильным государством благодаря людям старшего поколения, пишет Смотрим. Об их заслугах россияне не должны забывать, убежден Путин.

"Но будущее за детьми, поэтому я уже говорил о программах в сфере материнства и детства. Но все это только на базе экономики делается. Все это вместе мы должны будем многократно приумножить, и будущее будет обеспечено", – сказал Путин.

Россия не может бросить жителей Донбасса и Новороссии, потому что этим она предаст будущее российских детей. Путин убежден, что "каждая человеческая жизнь бесценна".