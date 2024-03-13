Президент России Владимир Путин дал большое интервью Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и агентства РИА Новости.
Отвечая на вопрос о будущем России, Путин назвал ряд приоритетов в развитии страны. По мнению президента, РФ должна укрепить свою безопасность и способность к обороне, а более технологичная экономика должна быть основана на достижениях в науке, ИИ, робототехнике и генетике.
Путин напомнил, что Россия прошла серьёзные испытания и стала достаточно сильным государством благодаря людям старшего поколения, пишет Смотрим. Об их заслугах россияне не должны забывать, убежден Путин.
"Но будущее за детьми, поэтому я уже говорил о программах в сфере материнства и детства. Но все это только на базе экономики делается. Все это вместе мы должны будем многократно приумножить, и будущее будет обеспечено", – сказал Путин.
Россия не может бросить жителей Донбасса и Новороссии, потому что этим она предаст будущее российских детей. Путин убежден, что "каждая человеческая жизнь бесценна".
"Мы пришли на помощь этим людям. Вот это в принципе ответ на наш вопрос. Если мы бросим сегодня этих людей, то завтра наши потери могут возрасти многократно. И у наших детей не будет будущего, потому что мы будем чувствовать себя неуверенно, будем являться страной третьего, четвертого сорта", – заключил президент.