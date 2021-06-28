Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении российско-китайского договора о дружбе

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 28 июня, в ходе видеоконференции объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 28 июня провели встречу в формате видеоконференции. Главы двух государств объявляют о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», — говорится в сообщении.

Си Цзиньпин назвал договор ярким примером построения международных отношений нового типа, пишут "Известия".