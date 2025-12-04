Психолог назвала отличия лени от выгорания

Современные люди всё чаще сталкиваются с состоянием, когда сил нет и заставить себя трудиться не получается. Ничто не мотивирует, и никакие развлечения не возвращают жизненной энергии. С чем это связано и как побороть, «Известиям» 4 декабря рассказала психолог, индивидуальный и парный терапевт, супервизор, автор курсов для женщин, преподаватель МГИ Екатерина Емельянова.

«Попытки самодиагностики приводят к ложным выводам: «это у меня лень», а значит к бесплодным попыткам себя простимулировать и усилению чувства вины. А меж тем за описанным феноменом может стоять серьезная психологическая проблема, именуемая выгоранием, требующая принципиально другого подхода, чтобы еще больше не навредить», — предупредила она.

Есть говорить про лень, то это не психическая поломка, а скорее сигнал о существовании неразрешенного внутреннего конфликта. Когда при условии наличия энергии человек не находит в себе достаточно мотивации, отклика в системе ценностей, чтобы выполнить действие. Например, он считает написание какого-то отчета бессмысленным и направляет энергию на выполнение тех задач, которые для него значимы и интересны. Как вариант — начинает читать книгу или идет на встречу с друзьями.

Кроме того, лень может быть способом разрешить внутренний спор: одна часть личности жаждет реализации и признания, другая боится не вынести потенциальной неудачи. Не выдерживая напряжения между двумя этими частями, человек выбирает подавить одну из них, и лень в этом процессе оказывается идеальным посредником, чтобы не рисковать ошибиться.

Таким образом, критерием лени является наличие жизненных сил, но распределение их на задачи, которые не согласуются с тем, что «надо делать».

«Чтобы обработать лень как сигнал организма, полезно обратиться к себе с вопросами: в какой потребности я не признаюсь, от принятия какого решения уклоняюсь, какую ответственность не желаю нести? При сопровождении опытного специалиста, помогающего заметить правдивые ответы, проблема вокруг лени может быть разрешена», — объяснила психолог.

Если говорить о выгорании, то Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признает его следствием постоянного рабочего стресса, который не удалось преодолеть. Кроме того, выгорание — это синдром и динамический процесс, отличительными чертами которого, с точки зрения МКБ-11, является чувство истощения энергии или изнеможения.

Также возрастание эмоциональной отстраненности от работы, негативное или циничное отношение к ней. Вы обнаруживаете, что начинаете относиться безразлично к своим обязанностям и людям рядом.

«В случае помогающих профессий может казаться, что клиенты/пациенты заслуживают своих проблем и страданий. Со временем это пренебрежительное отношения разворачивается и на личные потребности», — отметила Емельянова.

Субъективно может казаться, что вы ничего не добились, и ваша работа не дает результатов. Это переживание может подпитываться сомнениями в продуктивности — как личной, так и всей команды. Причем причины этого могут быть не в реальной неспособности, а в системных неполадках: отсутствии позитивной обратной связи, постоянной чрезмерной критике, неясных критериях успеха или недостатке положительных примеров среди коллег и руководства.

В такой среде любая трудность воспринимается как подтверждение собственной несостоятельности, что окончательно подрывает веру в себя. Кроме того, на выгорание влияет ощущение отсутствия справедливости между вкладом, приложенными усилиями и результатами работы.

«Золотым стандартом» для измерения выгорания на сегодняшний день является опросник Maslach Burnout Inventory (MBI), оценивающий синдром выгорания в соответствии с Международной классификацией болезней и используемый по разным данным в 78–90% исследований.

В отличии от лени, выгорание — это состояние, которое затрагивает все сферы жизни: пропадает интерес к общению, хобби, к тому, что раньше интересовало, и любая деятельность как будто требует колоссальных усилий. Выходные не помогают, отпуск тоже.

«Поэтому лучше, чем долго и возможно с помощью фармакологической поддержки решать проблемы выгорания со специалистами, своевременно заниматься их профилактикой. А именно — брать на себя адекватную силам нагрузку, своевременно организовывать отдых и запрашивать помощь, пересмотреть свои убеждения, которые побуждают относиться к себе функционально, игнорируя чувства и потребности», — подытожила специалист.