Прокуратура РФ пересмотрит решения о реабилитации жертв политрепрессий

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Прокуратура России начнет пересматривать решения о реабилитации, принятые на основании закона «О реабилитации жертв политических репрессий» 1991 года, если они касались лиц, совершивших тяжкие преступления, в том числе пособников нацистов и изменников Родины. Об этом говорится в проекте приказа генпрокурора РФ об изменениях в приказе 2008 года.

«В соответствии с изменениями … „о недопустимости реабилитации и оправдания лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности“ прокуроры должны „на постоянной основе организовать работу по выявлению и отмене таких решений“», — пишет ТАСС со ссылкой на проект. Эти изменения были приняты 20 июня 2024 года

Отмененные решения о реабилитации в отношении иностранных граждан будут направляться через МИД РФ для информирования соответствующих государств. Также предусмотрено направление материалов о принятых решениях органам власти не только для восстановления прав жертв политических репрессий, но и для поддержания исторической правды.