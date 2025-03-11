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Производство молока в России выросло на 4,8% в январе

11 марта 2025 13:57
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Производство молока в России выросло на 4,8% в январе

Отечественные предприятия наращивают выпуск молочной продукции. В январе 2025 года по сравнению с январем 2024-го производство молока выросло на 4,8%, до 527 тысяч тонн, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

Уточняется, что за первый месяц этого года было выпущено 229 тысяч тонн кисломолочных продуктов (рост на 3,9%), 68,1 тысячи тонн сыров (+0,9%), 67 тысяч тонн йогуртов (+8,6%), 40 тысяч тонн творога (+3,9%), 29 тысяч тонн сливок (+3,3%), а также 28 тысяч тонн мороженого (+8,7%).

Как отметили в ведомстве, на динамику положительно влияет ежегодный рост сырьевой базы. Так, в прошлом году во всех категориях хозяйств было произведено 34,07 миллиона тонн сырого молока, что на 0,8% больше уровня 2023 года.

"В январе тенденция сохранилась – прирост товарного молока составил 4%, что позволяет предприятиям увеличивать выпуск молочной продукции", – говорится в сообщении Минсельхоза.

По словам гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова, сейчас корректируются объемов выпуска молочной продукции по категориям, так как меняется спрос. Например, растет спрос на питьевое молоко, йогурты, сметану и творог, что стимулирует их производство предприятиями, пишет Смотрим.

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