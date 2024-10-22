Производители сливочного масла начали останавливать поставки

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Федеральные торговые сети начали получать от крупнейших в России производителей сливочного масла сообщения о сокращении выпуска или приостановке отгрузки товара, а также о повышении цен на продукцию. Об этом со ссылкой на письма, направленные продавцам более чем десяти компаниями, сообщают «Известия».

Например, H&N, бывшее российское подразделение Danone, представляющее бренд «Простоквашино», уведомило об остановке отгрузок масла жирностью 72,5 процента и 82 процента еще с 1 сентября. Поводом для такого решения названа «агрессивная инфляция сливок-сырья», которая за восемь месяцев этого года достигла 46 процентов.

Масло, по данным компании, за тот же период подорожало на 55 процентов. В компании ситуацию объяснили низким уровнем запасов, ростом цен на мировом рынке и небольшим содержанием жира в закупаемом молоке-сырье.

С начала месяца производство масла под брендами «Варвара Краса» и «Ижмолоко» прекратил «Милком». Также он резко сократил выпуск марок «Село Зеленое» и «Кезский сырзавод». О перебоях предупредили «Молкомбинат Кунгурский», «Ирбитский молочный завод» и «Северное молоко», а «Агросила» и «Ярмолпродукт» остановили выполнение заказов. Молочный комбинат «Альметьевский» и «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» ограничили поставки, пишет Лента.

Фото: pxhere.com