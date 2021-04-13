Продление майских праздников не подтвердили

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что власти обсуждают продление майских праздников до 10 дней. Как писал Оctagon, выходные в мае могут продлить в целях предупреждения распространения коронавируса.

«Нет, я не могу это подтвердить,— сказал господин Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.— У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время… Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть». Он добавил, что эпидемическая обстановка «достаточно гибкая», и «штаб правительственный принимает соответствующие решения».

Напомним, в прошлом году по решению президента страны Владимира Путина майские праздники продлили в целях борьбы с эпидемией коронавируса. Согласно утвержденному на данный момент правительством календарю праздничных дней в 2021 году, выходными будут дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая (по 3 дня, оба раза — с субботы по понедельник), пишет Коммерсантъ.