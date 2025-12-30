Продавцы пожаловались на Ozon из-за одобрения возвратов без их согласия

Продавцы торговой площадки Ozon направили обращение в Министерство промышленности и торговли, ФАС и Генпрокуратуру, выразив недовольство решением маркетплейса самостоятельно одобрять возврат товаров без их согласия.

По данным издания "Ведомости", речь идет о ситуации, когда площадка сама решает вернуть товар покупателю даже в тех случаях, когда решение о возврате должно приниматься непосредственно самим продавцом, если клиент отказался от покупки по каким-то причинам.

Авторы обращений призывают компетентные органы разобраться в сложившейся ситуации и предпринять необходимые меры.

Генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров указал на распространенную практику недобросовестного поведения некоторых клиентов, которые пользуются правом возврата, возвращая уже использованный товар.

Алексей Федоров, возглавляющий Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ, высказал предложение о введении санкций против систематически нарушающих правила пользователей и внедрении системы обязательной предварительной оплаты заказов. По его мнению, эти меры позволят минимизировать убытки продавцов и защитить права честных потребителей, пишет Смотрим.