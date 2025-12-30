Я нашел ошибку
Новогодние каникулы приглашают провести в Самарской Олимпийской Деревне 2026
Водитель погиб в ДТП в Волжском районе
На Чукотке полностью остановили Билибинскую АЭС после завершения эксплуатации
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
6000 дошкольников приняли участие в областной акции «Единый день ГТО»
Роспотребнадзор сообщил о доминировании гонконгского гриппа в РФ
В Самаре организуют 20 площадок для сбора живых елей
В России за год задержали более 300 человек за диверсии на объектах транспорта
Продавцы пожаловались на Ozon из-за одобрения возвратов без их согласия

127
Продавцы пожаловались на Ozon из-за одобрения возвратов без их согласия

Продавцы торговой площадки Ozon направили обращение в Министерство промышленности и торговли, ФАС и Генпрокуратуру, выразив недовольство решением маркетплейса самостоятельно одобрять возврат товаров без их согласия.

По данным издания "Ведомости", речь идет о ситуации, когда площадка сама решает вернуть товар покупателю даже в тех случаях, когда решение о возврате должно приниматься непосредственно самим продавцом, если клиент отказался от покупки по каким-то причинам.

Авторы обращений призывают компетентные органы разобраться в сложившейся ситуации и предпринять необходимые меры.

Генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров указал на распространенную практику недобросовестного поведения некоторых клиентов, которые пользуются правом возврата, возвращая уже использованный товар.

Алексей Федоров, возглавляющий Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ, высказал предложение о введении санкций против систематически нарушающих правила пользователей и внедрении системы обязательной предварительной оплаты заказов. По его мнению, эти меры позволят минимизировать убытки продавцов и защитить права честных потребителей, пишет Смотрим.

Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
30 декабря 2025  16:36
25
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025  15:07
187
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
30 декабря 2025  14:12
186
Напоминаем: в Самаре проезд в новогоднюю ночь будет БЕСПЛАТНЫМ!
30 декабря 2025  13:50
170
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
29 декабря 2025  21:25
521
