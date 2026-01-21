Я нашел ошибку
Главные новости:
в феврале 2026 года будет 19 рабочих и 9 выходных дней (с учетом праздника)
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
Самарская область стала лидером в рейтинге регионов просветительской эстафеты «Мои финансы»
Рисуют, фотографируют, создают макеты: как самарские дети видят безопасные дороги?
Предприятия Тольятти демонстрируют рост эффективности
Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времен пандемии
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
Билайн назвал топ-3 схем телефонного мошенничества по итогам 2025 года
Приставы завершили производство о выселении Долиной из квартиры

179
Исполнительное производство о принудительном выселении народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках окончено. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исполнительное производство окончено», — заявил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что процедура передачи квартиры Долиной Полине Лурье завершена. Покупательница жилья получила ключи и теперь может заходить в квартиру уже как в пространство под ремонт. Певица также прокомментировала процесс передачи недвижимости. Она заявила, что уже нашла новое место жительства, в чем ее поддержали поклонники. Однако она не уточнила, где именно живет в настоящее время.

Певица Долина оказалась в центре громкого скандала после продажи своей квартиры в Хамовниках Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Артистка утверждала, что стала жертвой мошенничества, и подала иск в суд. Суд вынес решение в пользу Долиной и постановил вернуть жилье, однако при этом не обязал покупательницу выплатить деньги — в результате Лурье осталась без квартиры и без средств. Позже Лурье обратилась с жалобой в Верховный суд, который отменил предыдущие судебные решения и восстановил ее права как покупательницы.

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
51
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
121
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
164
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
445
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
397
