Президент России подписал указ о выплатах за ранения участникам СВО в зависимости от степени тяжести

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Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий. Сумма единовременной выплаты дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

В соответствии с постановлением, военнослужащим, получившим тяжелые ранения, полагается единовременная выплата в 3 млн рублей, в случае легких ранений — в 1 млн рублей. При иных травмах выплата составит 100 тыс. рублей.

Выплаты военным в случае получения увечий дифференцируются в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением правительства от 29 июля 1998 года (последнее изменение 8 августа 2023 года). Перечень состоит из двух разделов, в которых перечислены тяжелые и легкие ранения.

К тяжелым в перечне относят, в том числе, проникающие ранения черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга, проникающие ранения живота с повреждением органов брюшной полости, закрытые травмы органов грудной полости, переломы костей таза и множественные переломы ребер, а также ампутацию плеча, бедра, голени на любом уровне, кисти и стопы.

К легким ранениям — закрытые травмы черепа, переломы лодыжек, костей запястья, ключиц, вывихи надколенника, пальцев кисти и стопы, ожоги и обморожения первой-второй степени, травмы мягких тканей.

Дифференциация выплат позволит оказать значительную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы.