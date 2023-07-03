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Представлен проект об увеличении минимального размера оплаты труда

3 июля 2023 18:06
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Представлен проект об увеличении минимального размера оплаты труда

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило с 1 января 2024 года увеличить минимальной размера оплаты труда. В случае одобрения предложения МРОТ составит 19 242 рубля.

Также в законопроекте, опубликованном в понедельник на портале проектов нормативно-правовых актов, содержится инициатива с 1 января 2025 года увеличить соотношение МРОТ и медианной зарплаты на 48 процентов.

Медианная зарплата – заработная плата, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. Росстат подчитал, что в 2022 году она составила 40 368 рублей.

Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, ведомство последовательно выполняет поручение президента Путина о повышении МРОТ.

Увеличение минимального размера оплаты труда обеспечит рост заработных плат для 4,8 миллиона работников. Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 миллиардов рублей, из внебюджетного сектора – 47,4 миллиардов рублей, пишет Смотрим.

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