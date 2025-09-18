Православный мессенджер "Зосима" представят 30 октября

202

В преддверии Хэллоуина будет представлен православный мессенджер "Зосима". Об этом рассказал президент фонда "Иннотех XXI" Алексей Агапов.

По его словам, сервис уже протестировали две тысяч человек.

"30 октября в культурном центре ГлавУпДК МИД России мы будем праздновать пятилетие нашего фонда и как раз презентовать "Зосиму" <…>. Его можно будет скачать всем желающим, работать на нем. <...>. Мы его где-то месяцев восемь тестировали, уже две тысячи человек обкатали этот мессенджер", – цитирует Агапова RTVI.

Президент фонда "Иннотех XXI" также отметил, что "Зосима" не планирует составлять конкуренцию мессенджеру MAX. Это, по его словам, изначально другая платформа: "что-то среднее между "Одноклассниками" и "ВКонтакте", пишет Смотрим.

Мессенджер "Зосима" – сервис, который объединит в себе функции соцсети и средства общения, адаптированные под православное сообщество. В приложении пользователи, помимо коммуникации, смогут сообщать о проблемах в храмах. Также отмечается, что в мессенджере будут запрещены публикация аморальной информации и использование нецензурной лексики.