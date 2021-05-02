Православные празднуют Пасху – главный праздник христиан

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел пасхальную службу в Храме Христа Спасителя. В своем обращении к верующим он отметил, что нынешняя Пасха особенная – есть надежда, что пандемия коронавируса пройдет, оставив нам ряд важных уроков.

Предстоятель РПЦ напомнил о том, что в прошлом году Пасху встречали в безлюдном храме.

На Патриаршем пасхальном богослужении присутствовали сотни верующих, в том числе президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. В Москву из Иерусалима был доставлен Благодатный огонь, передает Радио Маяк.