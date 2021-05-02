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Застолье в семейном кругу на Пасху планируют устроить 43% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", которые приводит РИА Новости.

Больше трети опрошенных освятят яйца и куличи. 17% респондентов пойдут на кладбище, также 17% пригласят гостей или сами отправятся к кому-нибудь. 15% россиян сообщили, что пойдут на службу в церковь, а 19% вообще не будут отмечать Пасху.

72% россиян полагают, что Пасха – особенный и важный праздник. Две трети опрошенных исповедуют православие, 19% не считают себя верующими, 9% являются мусульманами, 4% затруднились ответить. Опрос проводился среди 1,5 тысяч россиян.