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Православные отмечают Праздник апостолов Петра и Павла

12 июля 2021 10:03
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Православные отмечают Праздник апостолов Петра и Павла

Православные отмечают Праздник апостолов Петра и Павла. Он знаменателен тем, что им заканчивается двухнедельный пост.

В христианской церкви у этого праздника статус Великого. На Руси Петров день называли "верхушкой лета". "Петр-Павел – час убавил" – одна из расхожих поговорок, связанных с праздником. Ее смысл в том, что примерно с этого времени длительность светового дня постепенно идет на убыль.

Считалось, что в день Петра и Павла природа окончательно расцветает, поэтому апостолам молились о приумножении урожая, передает Радио Маяк.

Теги: Петр и Павел христианство церковные праздники

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