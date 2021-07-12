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Православные отмечают Праздник апостолов Петра и Павла. Он знаменателен тем, что им заканчивается двухнедельный пост.

В христианской церкви у этого праздника статус Великого. На Руси Петров день называли "верхушкой лета". "Петр-Павел – час убавил" – одна из расхожих поговорок, связанных с праздником. Ее смысл в том, что примерно с этого времени длительность светового дня постепенно идет на убыль.

Считалось, что в день Петра и Павла природа окончательно расцветает, поэтому апостолам молились о приумножении урожая, передает Радио Маяк.