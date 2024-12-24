Правительство РФ запретило майнинг в 10 регионах

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Российское правительство ввело запрет на майнинг криптовалют в отдельных 10 регионах до 15 марта 2031 года. Об этом говорится в соответствующем документе.

«Запрет на осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе участие в майнинг-пуле в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне», — говорится в документе. При этом отмечается, что также запрет вводится и в новых регионах РФ. Информацию передает ТАСС.

Отмечается, что запрет на майнинг будет действовать до 2031 года. Кроме того, в документе указано, что в Бурятии, Забайкалье и Иркутской области запрет на майнинг вводится в пиковые периоды энергопотребления.

О планах правительства вести запрет на майнинг говорилось в ноябре. Решение касалось Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии в осенне-зимний период, а также Дагестан, Северную Осетию и некоторые другие регионы.