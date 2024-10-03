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Правительство РФ предложило повысить зарплаты бюджетникам, в особенности тех, кто входит в категорию социально значимых профессий. Это касается медицинских и педагогических работников, а также ученых и социальных служащих.

«В следующем году их зарплаты должны поднять на 13,2%, в 2026 г. — на 10,2%, в 2027 г. — на 8,3%», — передает издание «Ведомости». Особое внимание уделено представителям ряда профессий, включая врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей высших учебных заведений, ученых и социальных работников.

Для других категорий работников государственного сектора, включая судей и прокуроров, предусмотрена индексация зарплаты на уровне инфляции — 4,5% в 2025 году и 4% в последующие два года. Индексация для этих категорий будет проводиться ежегодно 1 октября.